“طقس الأحد”: انخفاض درجات الحرارة على جميع مناطق المملكة.. و4 مدن تصل للصفر

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ الأحد استمرار انخفاض درجات الحرارة على جميع مناطق المملكة.

وأوضحت الهيئة في تقريرها أن درجات الحرارة الصغرى تصل إلى الصفر وما دون الصفر، على تبوك والجوف وحائل وشرق المدينة المنورة.

ويستمر نشاط الرياح السطحية والمثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط المملكة، وتُسجل أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة بجازان (29 درجة مئوية)، فيما تُسجل أدنى درجة حرارة في حائل، وسكاكا، وطريف، والعلا (صفر درجة مئوية).

