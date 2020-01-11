السعودية اليوم / أمين السعودية اليوم منظمة التعاون الإسلامي يهنئ سلطان عُمان بمناسبة توليه مقاليد الحكم في بلاده



جدة 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واس

هنأ معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان بمناسبة توليه مقاليد الحكم في بلاده.

ودعا معاليه, الله عز وجل التوفيق والسداد لجلالة السلطان هيثم بن طارق في مواصلة مسيرة التنمية في سلطنة عمان.

// انتهى //

19:21ت م

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