السعودية اليوم / أمين السعودية اليوم جامعة الدول العربية يُعزي في وفاة السُلطان قابوس بن سعيد



القاهرة 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واس

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن تعازيه ومواساته للشعب العُماني، والأمتين العربية والإسلامية في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - سلطان عُمان - رحمه الله، الذي لعب الدور الأكبر في نهضة بلاده في العصر الحديث.

وقال أبو الغيط في بيان له اليوم إن السلطان قابوس دأب منذ توليه الحكم على تبني خطٍ مستقل لبلاده جنبها الكثير من الأزمات والصراعات التي اعتصرت المنطقة، ولعب أدوارًا إيجابية على صعيد الدبلوماسية العربية، كما انحاز انحيازًا واضحًا للتحديث والتنمية في بلاده حتى صارت على ما هي عليه الآن من استقرار وازدهار وانفتاح على العالم.

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19:09ت م

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