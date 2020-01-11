السعودية اليوم / مقتل 18 مدنياً في قصف جوي لنظام الأسد على محافظة إدلب



إدلب 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واس

قتل 18 مدنياً بينهم ستة أطفال في قصف شنته طائرات نظام الأسد الحربية في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل سبعة مدنيين في قصف طاول مدينة إدلب مركز المحافظة، فضلاً عن سبعة آخرين في غارات استهدفت سوقاً شعبياً في مدينة بنش في ريف إدلب الشمالي الشرقي وأربعة آخرين في بلدة النيرب في الريف الجنوبي الشرقي.

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19:06ت م

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