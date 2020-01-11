السعودية اليوم / زلزال بقوة 6,0 درجات يضرب بورتوريكو



واشنطن 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واس

ضرب زلزال بقوة 6,0 درجات بورتوريكو اليوم، هو الأخير في سلسلة من الزلزال القوية التي ضربت الأرض الأمريكية في الأيام القليلة الماضية.

وأفاد المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي أن الزلزال وقع عند الساعة 08,54 صباحا بالتوقيت المحلي (12,54 ت غ) على بعد 14 كلم جنوب شرق غوانيكا الواقعة على الساحل الجنوبي للجزيرة الكاريبية.

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18:56ت م

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