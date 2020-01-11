السعودية اليوم / السفير السديري يشكر القيادة بمناسبة تعيينه سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية



الرياض 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واس

رفع السفير نايف بن بندر السديري، أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وأعرب السفير السديري، عن اعتزازه بهذه الثقة الكريمة، داعياً الله عز وجل أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة، وأن يؤدي عمله بكل إخلاص لخدمة مصالح المملكة ورعاياها، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

// انتهى //

18:32ت م

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الرياض 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واسرفع السفير نايف بن بندر السديري، أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ على الثقة الكبيرة بتعيينه سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية.وأعرب السفير السديري، عن اعتزازه بهذه الثقة الكريمة، داعياً الله عز وجل أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة، وأن يؤدي عمله بكل إخلاص لخدمة مصالح المملكة ورعاياها، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.// انتهى //18:32ت م0073

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