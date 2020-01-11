السعودية اليوم / رئيس وزراء اليابان يصل الرياض



الرياض 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واس

وصل إلى الرياض اليوم, دولة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي والوفد المرافق له.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي, صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين المنطقة, ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس الجانب السعودي للمجموعة المشتركة للرؤية

// انتهى //

18:30ت م

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الرياض 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واسوصل إلى الرياض اليوم, دولة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي والوفد المرافق له.وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي, صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين المنطقة, ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس الجانب السعودي للمجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030 الأستاذ محمد بن مزيد التويجري -الوزير المرافق-, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي, ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري, وسفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا ايمورا.// انتهى //18:30ت م0072

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