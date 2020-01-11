السعودية اليوم / محافظة طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم السبت



طريف 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واس

سجلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية أدنى درجة حرارة على مدن المملكة صباح اليوم السبت ملامسة بذلك الصفر المئوي, حسب تقرير الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وكانت الهيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم كتلة هوائية باردة ، تأثيراتها المصاحبة تكوّن الصقيع.

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18:04ت م

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