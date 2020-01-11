السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يعزي سلطان عُمان في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.. ويبارك لجلالته توليه مقاليد الحكم في بلاده



الرياض 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ رحمه الله ـ ، كما بارك لجلالته توليه مقاليد الحكم في بلاده.

وقال الملك المفدى: " تلقينا بأسى بالغ نبأ وفاة المغفور له ـ بإذن الله ـ جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ رحمه الله ـ وندعو الله العلي القدير أن يتغمد أخينا بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم الصبر والسلوان".

وأضاف ـ أيده الله ـ قائلاً: " نبارك لجلالتكم توليكم مقاليد الحكم في سلطنة عُمان الشقيقة، ونسأل الله أن يمدكم بعونه وتوفيقه، وأن يسدد خطاكم لمواصلة المسيرة التي بدأها المغفور له ـ بإذن الله ـ تعالى، وأن يديم على جلالتكم موفور الصحة والعافية وعلى سلطنة عُمان نماءها وتطورها وازدهارها بما يحقق تطلعات الشعب العماني في ظل قيادتكم الحكيمة، ونتطلع إلى العمل مع جلالتكم لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين، والله يحفظكم من كل سوء ومكروه".

// انتهى //

17:57ت م

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