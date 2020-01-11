السعودية اليوم / إيقاف 18 مهاجرًا بشمال تونس



تونس 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واس

أوقفت وحدات من الحرس البحري التونسي 18 مهاجرًا، بشواطئ محافظة بنزرت شمال تونس وهم في طريقهم إلى الأراضي الأوروبية.

وأفاد مصدر أمني في تصريح له اليوم، أنه تم اعترض المهاجرين الذين كانوا على متن قارب صيد بشواطئ مدينة رأس الجبل ببنزرت، وبصدد اجتياز الحدود البحرية التونسية.

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17:42ت م

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