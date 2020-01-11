السعودية اليوم / زوار مهرجان العسل الخامس بالعيدابي يتعرفون على خدمات قيادة الأفواج الأمنية بجازان



جيزان 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واس

حظي زوار مهرجان العسل الخامس بمحافظة العيدابي، بالتعرف على خدمات وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية، ومن ذلك خدمات قيادة الأفواج الأمنية بمنطقة جازان من خلال جناحها المشارك ضمن معرض الإدارات الحكومية، حيث عرف زواره بمهام ومسؤوليات الأفواج الأمنية ودورها المهم في عمليات الذود عن حياض الوطن وحفظ الأمن في المحافظات الحدودية ضمن منظومة القطاعات الأمنية الأخرى بما ينعكس على أمن ورفاهية المواطن والمقيم.

ويحتوي الجناح على لوحة بأسماء وصور شهداء الواجب من منسوبي الأفواج الأمنية الذين ضحوا بأنفسهم من أجل حماية أمن ومقدرات الوطن وعرض لبعض التجهيزات والأسلحة المتطورة المستخدمة ، وكذلك استعراض لإحصائيات المضبوطات وجهود الأفواج الأمنية من خلال عرض مرئي ونشرات توعية ولوحات إرشادية.

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17:18ت م

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