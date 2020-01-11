شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين التفجير الذي استهدف مسجدًا جنوب غربي باكستان والان نبدء بالتفاصيل
وجددت الوزارة التأكيد على رفض المملكة لسفك الدماء وترويع الآمنين وانتهاك حرمة بيوت الله، مقدمة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
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