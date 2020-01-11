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الماضي: حالات العبث المكتشفة لم تشارك في مهرجان الإبل
أكد وجود أجهزة متطورة تكشف أي تدخلات حتى بحالة الفوز
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح فوزان الماضي، المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، حالات العبث التي تم اكتشافها أمس، وبلغت 14 حالة لمالك واحد لم تشارك من قبل في المهرجان، مشيرًا إلى أن كل ما يتردد لا أساس له من الصحة.
وقال الماضي: “ما يُشاع في وسائل التواصل الاجتماعي أن إحدى الفرديات الفائزة مسبقًا تم ضبطها كحالة عبث ضمن الـ14 حالة أمر غير صحيح، وهنالك حالة واحدة فقط لمالكها الأصلي”، موضحًا أن الفوز لا يعفي أي فردية من عقوبات العبث إذا ثبت ذلك، وقال: “يمكن أن تفوز الفردية وتباع وتبقى يومًا أو يومين لدى مالكها الجديد ويتدخل بالعبث” مؤكدًا أن مثل هذه الحالات يتم كشفها بسهولة.
وأضاف: “نادي الإبل أتاح فرصة الكشف الطبي قبل بداية المهرجان بـ20 يومًا والنادي أبوابه مفتوحة لمن يبحث عن فحص الإبل قبل الشراء لحماية حقوقه”.
وأشار الماضي إلى أن بعض المشاركين يوقف العبث قبل المهرجان بشهرين أو ثلاثة، وهو لا يدرك أن هناك بعض الأجهزة تكشف ذلك، موضحًا أن الإبل تفوز بجمالها الطبيعي وليس بحالات التدخل والعبث.
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