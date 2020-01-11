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2020-01-11 المملكة تدين التفجير الذي استهدف مسجدًا في باكستان جددت رفضها لسفك الدماء وترويع الآمنين متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف مسجدًا جنوب غربي باكستان وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وجددت الوزارة التأكيد على رفض المملكة لسفك الدماء وترويع الآمنين وانتهاك حرمة بيوت الله، مقدمة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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