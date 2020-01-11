السعودية | الملك سلمان وولي عهده يعزيان رئيس أوكرانيا بضحايا الطائرة

شكرا لقرائتكم الملك سلمان وولي عهده يعزيان رئيس أوكرانيا بضحايا الطائرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، إثر حادثة طائرة الركاب الأوكرانية، وما نتج عنها من وفيات. وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وقال الملك سلمان "علمنا بنبأ حادثة طائرة الركاب الأوكرانية، وما نتج عن ذلك من وفيات، وإننا إذ نشارككم وذوي الضحايا ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وصادق المواساة، وأن لا تروا أي مكروه".
ولي العهد يبعث برقية عزاء
كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة للرئيس فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، إثر حادثة طائرة الركاب الأوكرانية، وما نتج عنها من وفيات.
وقال ولي العهد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "بلغني نبأ حادثة طائرة الركاب الأوكرانية، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب لكم ولذوي الضحايا عن أحر التعازي، وصادق المواساة".
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