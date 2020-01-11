شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن كانت تسخر من دفاعات المملكة .. إيران تسقط طائرة مدنية وتعترف وقع نتيجة خطأ والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- الدفاع الجوي السعودي أسقط بمهارة عالية أكثر من "250" صاروخ باليستي
نشر قبل 1 ساعة - 5:01 مساءً, 11 يناير 2020 م
المناطق - يوسف المطيري
في حين كان النظام الإيراني وأبواقه يسخر من كفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي الذي شهد له الجميع بكفاءة منسوبيه وقدرتهم كان دفاعها الجوي يحاول التهرب من تهمة اسقاطه طائرة ركاب مدنية على متنها ما يقارب 200 نفس أزهقوا بسبب الرعب الذي أصاب النظام من احتمالية هجوم امريكي وشيك.
وتأكيداً على أن الخطأ وقع بسبب الخوف الذي كان يعتري النظام الإيراني ادعى وزير الخارجية الإيراني “محمد جواد ظريف” عبر حسابه على تويتر أن ” خطأ بشريّاً في فترة الأزمة التي تسببت بها نزعة المغامرة الأمريكية أدّيا إلى الكارثة”.
وفي ذات السياق زعم الرئيس الإيراني “حسن روحاني” أن إسقاط الطائرة جاء ضمن ظروف التهديدات الأمريكية حيث تسبب “خطأ بشري” بكارثة كبيرة ومقتل عشرات الأبرياء.
الجدير بالذكر أن هذا الخطأ الفادح لقوات الدفاع الجوي الإيرانية أو ما تسمى في إيران بـ”مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي” جاء نتيجة فقدانه الصواب خلال أول 24 ساعة من الرد الإيراني المزعوم على قواعد أمريكية في العراق.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | كانت تسخر من دفاعات المملكة .. إيران تسقط طائرة مدنية وتعترف وقع نتيجة خطأ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.