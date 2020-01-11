شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزّي رئيس أوكرانيا ي ضحايا حادثة طائرة الركاب الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل
وقال الملك المفدى: " علمنا بنبأ حادثة طائرة الركاب الأوكرانية، وما نتج عن ذلك من وفيات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وذوي الضحايا ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وصادق المواساة، وأن لا تروا أي مكروه".
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، إثر حادثة طائرة الركاب الأوكرانية، وما نتج عنها من وفيات.
وقال سمو ولي العهد: " بلغني نبأ حادثة طائرة الركاب الأوكرانية، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب لفخامتكم وذوي الضحايا عن أحر التعازي، وصادق المواساة ".
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