شكرا لقرائتكم خبر عن ناسا تلتقط صورة جميلة لمدينة الدمام عبر محطة الفضاء الدولية والان نبدء بالتفاصيل

نشر حساب "Intl. Space Station" التابع لوكالة ناسا للفضاء صورة جميلة لمدينة الدمام ليلاً التقطتها محطة الفضاء الدولية من ارتفاع يزيد عن 250 ميلاً عن الأرض. ونشر الحساب التابع لوكالة ناسا بمعيّة الصورة التي ارفقتها لمدينة الدمام مع 3 مدن أخرى ، وهي نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية ومدينة وينيبيغ في كندا وبوخارست عاصمة رومانيا. وعبّرت ناسا بهذه الصور مرفقة معها نصّاً جميلاً ذكرت فيه " أضواء المدينة ، مشرق للغاية ، عميق في الليل ، في جميع أنحاء العالم.

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