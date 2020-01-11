2020-01-11

تعرف على أبرز 10 فعاليات بمختلف مناطق المملكة.. غداً

متابعات الخليج 365 - الرياض

تشهد المملكة العديد من الفعاليات والأنشطة المقامة في مختلف المناطق غداً الأحد 12 يناير 2020م، الموافق 17 جمادى الأولى 1441هـ.

ومن أبرز هذه الفعاليات، حفل الفنانة ميريام فارس والفنان سعد لمجرد بأرض سماء الغربية بمحافظة جدة، كما تشهد المدينة المنورة تنظيم ورشة صناعة سلاسل الجوال بجمعية الثقافة والفنون.

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كما تنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “لقاء الجوانب القانونية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة”، بمقر غرفة حائل.

أما عشاق كرة القدم فسيكونون على موعد مع مباراة السعودية وقطر في بانكوك.

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