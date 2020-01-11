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الجمارك تتوعد مغرداً اتهم موظفي جمرك الرقعي بتهريب الدخان

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2020-01-11

الجمارك تتوعد مغرداً اتهم موظفي جمرك الرقعي بتهريب الدخان

أكدت أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفرالباطن

توعدت الهيئة العامة للجمارك بملاحقة مغرد اتهم موظفي جمرك الرقعي بالتراخي واستغلال عملهم في تهريب الدخان وأن الدخان يدخل محافظة حفر الباطن من أشخاص يجلبونه بالشراكة مع موظفي الجمرك، حسب تعبيره.

ورد الحساب الرسمي لخدمة العملاء للجمارك على المغرد بالقول: “إنه تم رصد هذه التغريدة واتهامك المباشر لموظفي الجمارك وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية”.

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جاء ذلك إثر موجة استياء من المسافرين من الازدحام المتكرر في المنفذ ومن قلة فتح الكبائن للمسافرين .

وبين متابعات الخليج 365 مشاري فهد أنه قبل يومين اضطر للوقوف ٥ ساعات بسبب فتح مسارين رغم وجود ١٢ مساراً في المنفذ.

وأضاف متابعات الخليج 365 عبدالله الخالدي رغم وجود ١٢ مساراً في منفذ الرقعي، ورغم كل الازدحام لا يُفتح إلا مساران أو ثلاثة‪ ، أمر غريب رغم وسع المنفذ وتكلفته المليار ونصف إلا أنه لا يزال على نفس مستوى المنفذ القديم‪ .

بينما قال نواف العنزي إن منفذ الرقعي ‫بحفرالباطن⁩ يشهد ازدحاماً لعدم فتح مسارات كافية واستبشرنا خيراً في افتتاح منفذ جميل وكبير ولكن لا يوجد عدد موظفين كافٍ لخدمة المسافرين.

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