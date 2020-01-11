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شكرا لقرائتكم الخطوط الجوية الأوكرانية تعلن إيقاف رحلاتها فوق إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الخطوط الجوية الأوكرانية تعلن إيقاف رحلاتها فوق إيران
بعد إعلان طهران إسقاط طائرتها
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت الخطوط الجوية الأوكرانية، اليوم السبت، إيقاف رحلاتها فوق إيران، بعد إعلان طهران إسقاط الطائرة الأوكرانية بالقرب من مطار الخميني في طهران، يوم الأربعاء الماضي.
وقال نائب رئيس شركة الخطوط الجوية الأوكرانية لعمل الطيران، إيغور سوسنوفسكي: الخطوط الأوكرانية غيرت مساراتها بالفعل ولن تطير فوق إيران بعد الآن بحسب “رويترز”.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان، في وقت سابق اليوم السبت، تحمله المسؤولية كاملة عن تحطم الطائرة الأوكرانية، فيما أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن طهران ستواصل التحقيق في “الخطأ الذي لا يغتفر” الذي أدى إلى تحطم الطائرة الأوكرانية.
وأضاف الحرس الثوري، أن “الخطأ البشري والإطلاق الخاطئ لدفاعات الحرس الثوري الإيراني، قد أسفر عن سقوط الطائرة ومقتل 176 شخصًا بريئًا”.
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