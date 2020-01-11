قادة كشافة المملكة يتعرفون على الخبرات الكشفية الأمريكية

2020-01-11

متابعات الخليج 365 - واس

زار المشاركين في برنامج الرحلات التدريبية الكشفية الذي تُقيمه جمعية الكشافة العربية السعودية حالياً بالتعاون مع كشافة الفتيان الأمريكية في مخيم لانوشي في ولاية فلوريد أمس, مقر كشافة الولاية.

وصحب مُدير الخدمات الحقلية لكشافة فلوريدا كريس كرولي chris Crowley ، والمدير الكشفي للتخييم مايك إيفانوا mike evano ، المشاركين بالرحلات في جولة على المقر تعرفوا خلالها على تاريخ الكشافة في الولاية الذي يعود إلى عام 1910م ، والتعرف على نظام المجالس المحلية لفتيان الكشافة الأمريكية (BSA) وفتيات الكشافة بالولايات المتحدة الأمريكية (GSUSA) في فلوريدا ، وكيف استطاعت جذب الآلاف من الأعضاء بتنظيم برامج تتناسب والبيئة التي يعيشون فيها .

وتضمنت الزيارة التعرف على نظام شارات الهواية والجدارة الكشفية، وآلية منح شارة الصقر الكشفي أعلى شارة كشفية في أمريكا، كما اطلعوا على نظام سياسة تنمية القيادات الكشفية والتأهيل الأمريكي، وتنمية العضوية، والإصدارات التثقيفية والاعلامية ، ومركز الحساب والمعلومات.

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