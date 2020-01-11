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شكرا لقرائتكم محافظ المجاردة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الشهري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محافظ المجاردة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الشهري
استشهد في الحد الجنوبي
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - المجاردة
شيعت جموع المصلين بجامع المستشفى بمحافظة المجاردة اليوم، جثمان شهيد الواجب الرقيب أول ماجد بن عبدالله عبده الشهري، الذي استشهد في الحد الجنوبي.
وتقدم المصلين محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح، يرافقه رئيس مركز خاط علي بن ناصر الطارقي وعدد من منسوبي الجهات الحكومية الأمنية.
ونقل محافظ المجاردة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وسمو أمير منطقة عسير إلى ذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.
من جهتهم عبر والد الشهيد وذووه عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة دفاعاً عن الدين والوطن، سائلين الله عز وجل أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.
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