النتائج النهائية لوظائف المركز الوطني للعمليات الأمنية “911” / عبر رابط أبشر للتوظيف

تقوم الأدارة العامة للقبول المركزي، بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، في تلقي طلبات الراغبين في التقدم للوظائف بالمركز الوطني للعمليات الامنية، عبر موقع أبشر للتوظيف، بالإضافة للإعلان عن نتائج القبول بكافة مراحلة، ليستطيع المتقدمين من معرفة النتائج عند الإعلان عن ظهورها.

إعلان النتائج النهائية، بالفعل تم الإعلان منذ قليل عن النتائج النهائية لوظائف الكادر النسائي المعلن عنها للمركز الوطني للعمليات الأمنية “911”، حيث سيتم استقبال المتقدمات يوم الأحد الموافق 25 جمادي الأول، على أن يتواجدن في تمام الساعة السابعة صباحاً، أمام البوابة رقم 4 من الناحية الشمالية.

الوظائف المطلوبة

الوظائف المطلوبة في إعلان أبشر هي (جندي أول- جندي) من العناصر النسائية، للعمل بالمركز الوطني للعمليات الأمنية “911”.

رابط الاستعلام عن النتائج النهائية للمركز الوطني للعمليات “911”

الاجراءات و المستلزمات المطلوبة عند بداية الإلتحاق للمقبولات