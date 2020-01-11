النتائج النهائية لوظائف المركز الوطني للعمليات الأمنية “911” / عبر رابط أبشر للتوظيف

تقوم الأدارة العامة للقبول المركزي، بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، في تلقي طلبات الراغبين في التقدم للوظائف بالمركز الوطني للعمليات الامنية، عبر موقع أبشر للتوظيف، بالإضافة للإعلان عن نتائج القبول بكافة مراحلة، ليستطيع المتقدمين من معرفة النتائج عند الإعلان عن ظهورها.
إعلان النتائج النهائية، بالفعل تم الإعلان منذ قليل عن النتائج النهائية لوظائف الكادر النسائي المعلن عنها للمركز الوطني للعمليات الأمنية “911”، حيث سيتم استقبال المتقدمات يوم الأحد الموافق 25 جمادي الأول، على أن يتواجدن في تمام الساعة السابعة صباحاً، أمام البوابة رقم 4 من الناحية الشمالية.
الوظائف المطلوبة
الوظائف المطلوبة في إعلان أبشر هي (جندي أول- جندي) من العناصر النسائية، للعمل بالمركز الوطني للعمليات الأمنية “911”.
رابط الاستعلام عن النتائج النهائية للمركز الوطني للعمليات “911”
الاجراءات و المستلزمات المطلوبة عند بداية الإلتحاق للمقبولات
- يتم إلحاق المقبولات بدورة تدريبية “الفرد الأساسي” بكلية الملك فهد الأمنية.
- مدة الدورة التدريبية أربعة أشهر بمعهد التدريب النسائي بكلية الملك فهد الأمنية.
- مواعيد الحضور بالدورة من الساعة 6 صباحاً حتي الساعة 2 ظهراً.
- الحضور بالزي الرسمي عباره عن “طقم رياضي كحلي، غطاء للشعر أسود، قبعة باللون الأبيض، جوارب سوداء، حذاء أسمر”.
- ملف شفاف يتضمن “الهوية الوطنية، أصول الوثائق التي تم التقديم بها”.
- أدوات مكتبية للدراسة “أقلام، دفتر لتدويين الملاحظات”.