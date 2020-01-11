السعودية اليوم / أمين السعودية اليوم منظمة التعاون الإسلامي يعزي سلطنة عُمان في وفاة السلطان قابوس بن سعيد



جدة 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واس

أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن تعازيه ومواساته للعائلة المالكة والشعب العُماني، والأمتين العربية والإسلامية في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - سلطان عُمان - رحمه الله ، سائلاً المولى عزّ وجل أن يلهم الجميع الصبر والسلوان ويديم على سلطنة عُمان وشعبها الأمن والاستقرار.

// انتهى //

15:19ت م

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