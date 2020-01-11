السعودية اليوم / مديرية سجون القصيم تشارك بمهرجان ربيع بريدة 41



بريدة 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واس

تشارك مديرية سجون منطقة القصيم بمعرض وفعاليات متنوعة وسط "مهرجان ربيع بريدة 41 "، بمنتزه القصيم الوطني ببريدة.

ويضم المعرض منتجات النزلاء اليدوية وإبداعاتهم الفنية، ومسرحاً للطفل ، ووسائل عرض توعوية وتثقيفية تبرز ما تقدمه المديرية العامة للسجون للنزلاء, كما يصاحب المعرض أنشطة ترفيهية، وركن للإجابة على الاستفسارات وشرح محتوى المعرض، حيث تهدف المشاركة لتعريف المجتمع بالبرامج المقدمة للنزلاء والنزيلات وإبراز أعمالهم وزرع الثقة بهم، وتفعيل دورهم في المجتمع مما ينعكس إيجابيا عليهم.

وأوضح مدير شعبة التأهيل والإصلاح النقيب أحمد البديوي, أن مديرية السجون بمنطقة القصيم تقدم للسجناء عدد من البرامج التدريبية و المهنية والتوعوية والتثقيفية ، بالإضافة إلى مجموعة من الدورات التدريبية في السباكة والكهرباء والميكانيكا والنجارة والإلكترونيات والفنون التشكيلية و صيانة الأجهزة الذكية.

وقدم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم على دعمه الملموس على الأصعدة كافة, وللقائمين على مهرجان ربيع بريدة.

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15:13ت م

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