السعودية اليوم / الهلال الأحمر بتبوك ينفذ خطتة في التعامل مع المتغيرات المناخية



تبوك 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واس

نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك خطة الطوارىء المعدة مسبقا في التعامل مع المتغيرات المناخية التي شهدتها عدة مواقع بالمنطقة من تساقط للثلوج وهطول للأمطار

والمتمثلة بتقديم الخدمة الإسعافية والطبية اللازمة من خلال دعم جميع المراكز الإسعافية على امتداد الطريق الدولي من مدبنة تبوك وصولاً إلى محافظة حقل ونشر ( ٦ ) فرق إسعافية وقيادة ميدانية منذ الساعات الأولى لتساقط الثلوج في أماكن تواجد الزوار والمتنزهين في مرتفعات جبل اللوز ، وعلقان ، والظهر .

وحث فرع الهيئة بمنطقة تبوك المواطنين والمقيمين على توخي الحذر وإتباع إرشادات السلامة الصادرة من الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات المناخية تجنباً لوقوع الأخطار لاقدر الله، متمنيا للجميع قضاء أوقات ممتعة تسودها السلامة.

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15:08ت م

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