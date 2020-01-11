السعودية اليوم / القضاء على عنصرين إرهابيين بالجزائر



الجزائر 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واس

قضت وحدات من الجيش الجزائري على عنصرين إرهابيين، بمنطقة بودخان بمحافظة خنشلة في الشرق الشمالي للبلاد.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أن هذه العملية مكنت من استرجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشينكوف، وخمسة مخازن مملوءة، وقنبلة تقليدية الصنع، وقنبلة يدوية، ومنظار ميدان، وأغراض أخرى.

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15:01ت م

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