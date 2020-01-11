نجوم شباب الأهلي يتحدثون عن التأهل لنهائي كأس الخليج العربي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحدث لاعبو شباب الأهلي عن إنجازهم الذي حققوه بالوصول إلى نهائي كأس الخليج العربي، بعد التغلب على الجزيرة بركلات الترجيح في نصف النهائي.

وانتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل 2-2، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح لصالح شباب الأهلي بالفوز 4-2.

وفي حديث لـ"العين الرياضية" عقب انتهاء المباراة، قال أحمد خليل مهاجم شباب الأهلي: "الجزيرة كان جيداً وقوياً للغاية، نحن سعداء بالتأهل ونأمل أن يكون القادم أفضل".

وأضاف: "الطموح موجود لدينا، مستمرون في الوضعية التي نحن عليها، نواجه صعوبات لكننا تغلبنا على فترة عصيبة مر بها الفريق".

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وأتم بقوله: "قدمنا مباراة كبيرة بروح قتالية مميزة والفوز كان هدفنا، أهدرنا فرص إنهاء المباراة في الشوط الأول، لكن الأهم هو الوصول للمباراة النهائية".

ومن جانبه قال يوسف جابر لاعب شباب الأهلي: "شعارنا كان الفوز منذ بداية المباراة، لم نستغل الفرص لإنهاء الأمور في الشوط الأول، وأهم شيء هو الفوز والوصول للنهائي بطبيعة الحال".

وأتم زميله محمد جابر: "تفوقنا في الشوط الأول على الجزيرة، لكن في الشوط الثاني تقدم علينا المنافس لكننا نجحنا في إدراك التعادل ولم نقصر".