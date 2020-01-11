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شكرا لقرائتكم التأمينات تحذر أصحاب المنشآت من عدم تسجيل العاملين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
التأمينات تحذر أصحاب المنشآت من عدم تسجيل العاملين
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أصحاب المنشآت من عدم تسجيل العاملين لديها ، مؤكدة أنه مخالفة يترتب عليها فرض الغرامة المالية .
وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، أن التسجيل إلزامي لجميع لعاملين بالمنشأة ”المواطنين وغير المواطنين”.
ونبهت التأمينات أصحاب المنشآت الذين يواجهون أي صعوبات في تسجيل العاملين للتواصل مع الدعم الفني لبوابة التأمينات الاجتماعية عبر الرابط التالي ( هنـا ).
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