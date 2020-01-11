اخبار السعوديه

التأمينات تحذر أصحاب المنشآت من عدم تسجيل العاملين

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements

شكرا لقرائتكم التأمينات تحذر أصحاب المنشآت من عدم تسجيل العاملين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-11

التأمينات تحذر أصحاب المنشآت من عدم تسجيل العاملين

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أصحاب المنشآت من عدم تسجيل العاملين لديها ، مؤكدة أنه مخالفة يترتب عليها فرض الغرامة المالية .

Advertisements

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، أن التسجيل إلزامي لجميع لعاملين بالمنشأة ”المواطنين وغير المواطنين”.

ونبهت التأمينات أصحاب المنشآت الذين يواجهون أي صعوبات في تسجيل العاملين للتواصل مع الدعم الفني لبوابة التأمينات الاجتماعية عبر الرابط التالي ( هنـا ).

تابعنا على تواصل معنا علىb5340d9242.jpg

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التأمينات تحذر أصحاب المنشآت من عدم تسجيل العاملين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا