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نتائج القبول النهائي للمركز الوطني للعمليات الأمنية للكادر النسائي
على رتبة جندي أول وجندي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمركز الوطني للعمليات الأمنية (911) للكادر النسائي على رتبة (جندي أول ، جندي) وفق التفاصيل التالية:
متطلبات الحضور
1- التحضير باللباس التالي:
طقم رياضي (لون كحلي)
غطاء للشعر (لون أسود)
قبعة (لون أبيض)
جوارب (لون اسود)
جزمة رياضية ( لون أسود )
2- ملف شفاف يسلم عند التحضير
الهوية الوطنية
أصول الوثائق التي تم التقديم بها
3- أدوات مكتبية:
(أقلام ـ دفتر ملاحظات).
وأوضحت الإدارة أنه سيتم استقبال المتقدمات عن طريق البوابة الشمالية (بوابة رقم 4) يوم الأحد الموافق 1441/5/24هـ في تمام الساعة 7:00صباحاً في اليوم الأول فقط، وسيتم إلحاق المتقدمات بدورة (الفرد الأساسي) لمدة أربعة أشهر بمعهد التدريب النسائي الأمني بكلية الملك فهد الأمنية مع العلم بأن بداية الدورة في تمام الساعة 6:00 صباحاً والخروج في تمام الساعة 2:00 ظهراً.
وأوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية أنه يمكن معرفة نتائج القبول من خلال الرابط التالي (هنا)
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