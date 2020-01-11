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هذه المدينة سجّلت أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم
سجلت صفر درجة مئوية
متابعات الخليج 365 - الرياض
قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إن المدن التي سجّلت أدنى درجات الحرارة المسجّلة اليوم السبت بالمملكة؛ هي: “القريات وطريف وحائل وعرعر وسكاكا”، وكانت طريف هي الأقل مسجّلة “صفر” درجة مئوية.
وقال المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع للهيئة، إن حائل سجّلت درجة واحدة مئوية، فيما سجّلت القريات وعرعر 3 درجات، وسكاكا 5 درجات مئوية.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً للرياح الشمالية مثيرة للأتربة والغبار على شمال شرق وشرق ووسط المملكة، فيما تنخفض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، وسماء غائمة جزئياً على شمال المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
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