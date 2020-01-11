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2020-01-11 11 منقية تتنافس على سيف الملك لون الوضح في مهرجان الملك عبدالعزيز متابعات الخليج 365 - واس تتواصل اليوم السبت مسابقات لون الوضح بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حاليًا بالصياهد من خلال فئة سيف الملك (50)، بمشاركة 11 منقية.

ويتنظر أن تكون الإثارة حاضرة، بعد الأجواء الحماسية التي شهدتها إنطلاقة الوضح أمس الجمعة من خلال منافسات شلفا ولي العهد، فيما سيكون التنافس الأكثر ندية لهذا اللون ‪غدًا الأحد حينما تعرض 100 رأس امام لجان التحكيم للتنافس على بيرق المؤسس.

وفيما يلي أسماء المشاركين في فئة سيف الملك (50) لون الوضح:

1 – طلال مسلم محمد فارس

2 – سلمان بن محمد بن مصلح المطيري

3 – مناحي محمد فهد القحطاني

4 – ذعار مترك مطلق آل بريك

5 – تركي سعد سويد الحقباني الدوسري

6 – عبود هريسان ناصر المقاطي

7 – عبدالله عبدالرحمن ناصر العقيل

8 – نائف نماس محبوب السميري

9 – عبدالله مطلق ناصر القريني

10 – معيض فالح سعيد العرجاني

11 – فضا عايش فضا البقمي تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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