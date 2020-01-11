يجب أن نستعد لما هو قادم.. كراني: المملكة مقبلة على تغير مناخي واسع النطاق.. ومتوقع تساقط الثلوج وكثافة الصقيع على هذه الأماكن

توقع خبير الأرصاد الجوي وأقدم مقدمي النشرة الجوية في التلفزيون السعودي حسن كراني، أن تشهد أجواء المملكة الفترة المقبلة تغير مناخي واسع النطاق في جميع العناصر الجوية، بما فيها الرياض ومكة المكرمة.

وحسب “سبق” قال “كراني”: “مع تقدُّم أيام يناير خاصة بعد الرابع منه؛ بدأت مقدمات علمية تشير إلى إمكانية هطول ثلوج على أجواء المملكة، خاصةً المناطق الشمالية الغربية “.

وأردف: “تم تدفق الهواء البارد على كافة أجواء المملكة وهطول الثلوج على مرتفعات تبوك الورد، وما يؤسف لم أجد ما يشير للأسباب العلمية لذلك، وما مدى الاستعداد مستقبلاً لمواجهه تلك الأسباب العلمية ومسمياتها ومدى إمكانية ما يمكن تعديله من البنية التحتية لمواجهة (التغير المناخي) إلى نسبة هطول الأمطار وكثافة الثلوج على الشمال وسماكة وتكون الصقيع على الوسطى، لأننا قادمون على تغير مناخي واسع النطاق في جميع العناصر الجوية على كافة أجواء المملكة”.

وحول مدى إمكانية هطول الثلوج على المرتفعات الغربية وكمثل على مرتفعات مكة المكرمة وكثافة الصقيع وسمكه على الوسطى، قال “كراني”: “الجواب نعم.. ولكن ذلك يحتاج إلى عامل زمني ليس بالبعيد ولا بالقريب ويجب أن نستعد خلال هذه الفترة لما هو قادم”.