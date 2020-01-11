السعودية اليوم / السُلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطانًا لعُمان



مسقط 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واس

قرر مجلس العائلة المالكة بسلطنة عُمان في جلسة فتح الوصية اليوم تحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم عقب وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور.

وأوضح مجلس الدفاع العُماني - وفق ما بثته وكالة الأنباء العُمانية - أنه عقب الجلسة تقرر تعيين جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطانًا لعُمان خلفًا للراحل السلطان قابوس بن سعيد.

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11:00ت م

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