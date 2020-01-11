شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ينعي السلطان قابوس : «أسس نهضة بلاده» والان نبدء بالتفاصيل

تقدم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ، بخالص التعازي لسلطنة عُمان الشقيقة حكومة وشعباً بوفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد، الذي أسس النهضة الحديثة لبلاده. وقال :"نشاطر الأشقاء الحزن العميق، وندعو الله بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته".

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