حداد ثلاثة أيام في مصر والأردن والإمارات

2020-01-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن العديد من الدول العربية الحداد على وفاة السلطان الراحل قابوس بن سعيد، كما أعلنت دول أخرى تنكيس الأعلام مواساة للشعب العماني الشقيق في وفاة السلطان قابوس.

مصر تعلن الحداد

أعلنت مصر اليوم السبت، الحداد لمدة 3 أيام على رحيل السلطان قابوس بن سعيد.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية على صفحته عبر “الفيسبوك”، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإعلان حالة الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام لرحيل المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، الذي وافته المنية اليوم.

وأصدرت رئاسة الجمهورية، بياناً نعت فيه السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان.

وأكد بيان رئاسة الجمهورية، أن “الأمة العربية فقدت زعيما من أعز الرجال، قائداً حكيماً منح عمره لوطنه ولأمته، زعيمًا عربيًا سيسجل له التاريخ أنه رمز لقوة ووحدة سلطنة عمان علي مدار نصف قرن حقق لها المكانة والنهضة والعزة.

الكويت تنعى قابوس

من جهته أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أن السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الراحل، كان قائداً حكيماً كرس حياته لخدمة وطنه وشعبه وقضايا الأمتين العربية والإسلامية، مشيراً إلى أن العالم فقد برحيله أحد رجاله العظام، جاء ذلك، خلال برقية عزاء بعث بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم السبت، إلى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الجديد.

وأعرب فيها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح باسمه وباسم الشعب الكويتي، عن بالغ الحزن والأسى، وخالص التعازي وصادق المواساة له ولأسرة الحكم وللشعب العماني، بوفاة السلطان قابوس بن سعيد، مشيراً إلى أنه فقد أخا عزيزا ورفيق درب، تربطه به علاقة شخصية مميزة، سادها الود والمحبة وتقاسم معه الأعباء والمسؤوليات.

واستذكر أمير الكويت، مواقف السلطان قابوس الخالدة تجاه الكويت، وقضاياها العادلة إبان الغزو العراقي للكويت، والرعاية الكريمة للمواطنين الكويتيين المتواجدين على أرض عمان خلال تلك الفترة، وإسهاماته في عملية تحرير الكويت، والتي ستظل دائماً ماثلة في ذاكرة أهل الكويت، مبتهلا إلى المولى جل وعلا أن يتغمد السلطان قابوس بن سعيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم سلطان عمان وأسرة الحكم والشعب العماني جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يوفق السلطان الجديد ويسدد خطاه لمواصلة مسيرة الخير والنماء.

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كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد، برقيتي عزاء مماثلتين إلى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الجديد.

وكانت سلطنة عمان، قد أعلنت وفاة السلطان قابوس بن سعيد، والحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة.

حداد وتنكيس الأعلام في الإمارات

كما نعت الإمارات، اليوم السبت، وفاة الراحل السلطان قابوس بن سعيد، وأعلنت تنكيس الأعلام والحداد 3 أيام.

وقال رئيس ​الإمارات​ الشيخ ​خليفة بن زايد آل نهيان​، “إنّنا ننعى اليوم زعيمًا من أبرز وأخلص أبناء الأمتَين العربيّة والإسلاميّة، أعطى الكثير لشعبه وأمته ووهب حياته دفاعًا عن قضاياها بصدق وإخلاص وتجرّد”.

وأضاف في بيان أصدرته وزارة شؤون الرئاسة: “وإنَّنا إذ نعرب عن خالص تعازينا للعائلة المالكة ولشعب ​سلطنة عمان​ الشقيقة في الفقيد الكبير ​السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور​، فإنّنا نؤكّد ثقتنا الكاملة في نفاذ بصيرة وصلابة وقدرة شعب سلطنة عمان وقيادته الحكيمة، كعهدنا بها على إكمال المسيرة المظفرة لفقيد الأمة، في خدمة قضايا أمته والنهوض بمسيرة العمل العربي المشترك”.

وقد أمر بإعلان الحداد لمدّة 3 أيام اعتبارًا من اليوم، وتنكيس الأعلام خلالها بجميع الدوائر الرسمية داخل الدولة وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسيّة في الخارج.

الأردن تعلن الحداد

وفي الأردن، نعى الديوان الملكي الأردني السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور سلطان عُمان الذي وافته المنية عن عمر يناهز 79 عاماً.

وقال الديوان الملكي الأردني في بيان اليوم (السبت):”بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الديوان الملكي الهاشمي ببالغ الحزن والأسى وعميق التأثر المغفور له، بإذن الله، صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، سلطان عُمان الشقيقة، رحمه الله”.

وأضاف:”بأمر من جلالة الملك عبدالله الثاني، يعلن الديوان الملكي الهاشمي الحداد على فقيد الأمة الكبير، جلالة السلطان قابوس بن سعيد، في البلاط الملكي الهاشمي لمدة ثلاثة أيام بدءاً من اليوم السبت”.

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