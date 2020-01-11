2020-01-11

من هو هيثم بن طارق سلطان عمان الجديد؟

متابعات الخليج 365 - الرياض

بعد دعوة مجلس الدفاع العماني، صباح السبت، العائلة المالكة للانعقاد من أجل تحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم‏ في سلطنة عمان إثر وفاة السلطان قابوس بن سعيد فجراً، تسلم المجلس ردّ العائلة التي أكدت أن مجلسها انعقد وقرر عرفاناً وامتناناً للمغفور له السلطان قابوس بن سعيد وبقناعة راسخة تثبيت من أوصى به في وصيته.

وصية الراحل قابوس بن سعيد

كما أوكل مجلس العائلة لمجلس الدفاع القيام بفتح وصية السلطان الراحل وفقاً لما نصت عليه المادة (6) السادسة من النظام الأساسي للدولة واتخاذ الإجراءات لتثبيت من أوصى به السلطان بالتنسيق مع مجلس العائلة المالكة.

إثر ذلك، عقدت جلسة فتح الوصية وكشف عن اسم وزير التراث والثقافة العماني هيثم بن طارق بن تيمور، الذي نصب سلطاناً لعمان، برسالة من السلطان الراحل قابوس.

من هو سلطان عمان الجديد

Advertisements

هو ابن عم السلطان الراحل قابوس، ولد عام 1954.

شغل منصب وزير التراث والثقافة منذ العام 2002، كما شغل العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها: الأمين العام للوزارة، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية، ووزير مفوض.

وهو رئيس اللجنة الرئيسة للرؤية المستقبلية للسلطنة عمان 2040.

إلى ذلك، شغل منصب رئيس اتحاد الكرة العماني خلال الفترة من 1983 إلى 1986، وترأس أيضاً اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الشاطئية الثانية التي أقيمت في مسقط 2010.

كما أنه الرئيس الفخري لجمعية رعاية الأطفال المعوقين ونادي السيب الرياضي.

وللسلطان الجديد هيثم بن طارق بن تيمور 4 أولاد بنيهم بنتان.

ووفق جريدة الرؤية العمانية، فلدى السلطان الجديد ذي يزن، بلعرب، وثريا، وأميمة، وزوجته عهد بنت عبدالله بن حمد البوسعيدية، وأمه شوانة بنت حمود بن أحمد البوسعيدية.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر







