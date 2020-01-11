مجلس الدفاع بعمان يكشف عن وصية الراحل السلطان قابوس

2020-01-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر مجلس الدفاع في سلطنة عمان، صباح اليوم، بياناً كشف خلاله عن وصية الراحل السلطان قابوس بن سعيد، والتي تضمنت تعيين ابن عمه هيثم بن طارق سلطان لعمان خلفاً له.

وجاء في نص البيان:

يسترعي مجلس الدفاع انتباه المواطنين الكرام، بأنه وبالإشارة إلى البيان الأول الذي أعلن فيه عن قيامه بدعوة مجلس العائلة المالكة الانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم، فقد تسلّم مجلس الدفاع هذا اليوم السبت بتاريخ 15 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 11 يناير ۲۰۲۰ م ردًا كريمًا من مجلس العائلة المالكة تمثل في أن مجلس العائلة المالكة قد انعقد وقرر عرفانًا وامتنانًا وتقديرًا للمغفور له بإذن الله جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم رحمه الله، وبقناعة راسخة، تثبيت من أوصى به جلالة السلطان في وصيته، إيمانًا من مجلس العائلة المالكة بالحكمة المعهودة والنظرة الواسعة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، وعليه أوكل مجلس العائلة المالكة لمجلس الدفاع القيام بفتح الوصية وفقًا لما نصت عليه المادة (6) السادسة من النظام الأساسي للدولة، واتخاذ الإجراءات لتثبيت من أوصى به جلالة السلطان بالتنسيق مع مجلس العائلة المالكة.

Advertisements

وبعون من الله وتوفيقه، فقد عقدت جلسة فتح الوصية في يوم السبت المؤرخ في 15 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 11 يناير ۲۰۲۰م ، بحضور كل من :

۔ معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزیر المكتب السلطاني

رئيس مجلس الدفاع بالإنابة

– معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك

– معالي الفريق سعيد بن علي الهلالي رئيس جهاز الأمن الداخلي

– الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة

– اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني

– اللواء الركن طيار مطر بن علي العبيداني قائد سلاح الجو السلطاني العماني

– اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية

– اللواء الركن خليفة بن عبدالله الجنيبي قائد الحرس السلطاني

كما حضر الجلسة كلٌّ من:۔

– معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة

– سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى

– فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا

– فضيلة الدكتور صالح بن حمد الراشدي نائب رئيس المحكمة العليا

– فضيلة الدكتور خليفة بن محمد الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا

وتشرف مجلس الدفاع بحضور أصحاب السمو أفراد العائلة المالكة

الكريمة، شهودًا كرامًا على الإجراءات. عليه فقد نال مجلس الدفاع شرف فتح الوصية وقراءتها بشكل مباشر على جميع الحاضرين الكرام، والإعلان بأن جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم حفظه الله ورعاه هو

سلطان عمان.

حفظ الله عمان وجلالة السلطان.

صدر في يوم السبت

التاريخ : 15 جمادى الأولى 1441هـ

الموافق : 11 يناير 2020 م .

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على