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تنكيس الأعلام وحداد 3 أيام في الإمارات
متابعات الخليج 365 - الرياض
نعت الإمارات، اليوم السبت، وفاة الراحل السلطان قابوس بن سعيد، وأعلنت تنكيس الأعلام والحداد 3 أيام.
وقال رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، “إنّنا ننعى اليوم زعيمًا من أبرز وأخلص أبناء الأمتَين العربيّة والإسلاميّة، أعطى الكثير لشعبه وأمته ووهب حياته دفاعًا عن قضاياها بصدق وإخلاص وتجرّد”.
وأضاف في بيان أصدرته وزارة شؤون الرئاسة: “وإنَّنا إذ نعرب عن خالص تعازينا للعائلة المالكة ولشعب سلطنة عمان الشقيقة في الفقيد الكبير السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، فإنّنا نؤكّد ثقتنا الكاملة في نفاذ بصيرة وصلابة وقدرة شعب سلطنة عمان وقيادته الحكيمة، كعهدنا بها على إكمال المسيرة المظفرة لفقيد الأمة، في خدمة قضايا أمته والنهوض بمسيرة العمل العربي المشترك”.
وقد أمر بإعلان الحداد لمدّة 3 أيام اعتبارًا من اليوم، وتنكيس الأعلام خلالها بجميع الدوائر الرسمية داخل الدولة وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسيّة في الخارج.
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