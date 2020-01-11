- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم إعلامية سعودية مهاجِمة المنظمات الحقوقية: تكيل بمكيالين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إعلامية سعودية مهاجِمة المنظمات الحقوقية: تكيل بمكيالين
لا توجد دولة تنهض بحقوق الإنسان كالمملكة
متابعات الخليج 365 - متابعة
هاجمت الإعلامية السعودية، خديجة عبد الله، منظمات حقوق الإنسان، واتهمتها بعدم الحيادية، والتفريق بين الدول، وذلك في تغريدة نشرتها على حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر.
وقالت الإعلامية السعودية في تغريدتها: “المنظمات التي تسمي نفسها منظمات حقوقية تكيل بمكيالين عندما تتحدث عن سجل حقوق الإنسان في المملكة العظمى”.
وأكدت أنه لا توجد دوله في العالم تنهض بحقوق الإنسان كما تفعل المملكة، التي تستمد تعاليمها من المنهج الإسلامي في التسامح، كما أنها لا تقبل بتدويل وتسييس قضاياها الداخلية.
ورد المستشار الإعلامي، والمراقب والمحلل في القضايا الإعلامية الدولية، أحمد سعيد البياهي، على تغريدة الإعلامية السعودية مؤكداً ما تقوله، وأن منظمات حقوق الإنسان تنتقي دولاً بعينها.
وغرد البياهي قائلاً: “كاتبتنا العزيزة ملف حقوق الإنسان لدى منظمات حقوق الإنسان يدار بأيدٍ تنتقي دولاً بعينها، وبعقلية أجندات مؤدلجة تخدم دولاً هي من تُحرك عجلة هذا الملف ضمن سياساتها تجاه الدول المستهدفة”.
كما تفاعل مُعد ومقدم البرامج الإذاعية سابقاً، أبو عبدالعزيز الغامدي، والذي غرد مؤكداً صحة قول خديجة فغرد: “نعم تفعل ذلك لأنها تميل مع من يدفع، وأعداؤنا يدفعون لتغيير الحقائق، أما نحن فإننا نتعامل بطبعنا الأمانة والإخلاص”.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر إعلامية سعودية مهاجِمة المنظمات الحقوقية: تكيل بمكيالين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.