قال الكاتب في صحيفة الوطن السعودية منصور الضبعان: إن وجود القدوات التافهة وانتشارها جاء بسبب انعدام الحس التربوي في البيت والمدرسة.
وقال “الضبعان” عبر برنامج “سيدتي” على روتانا خليجية، الجمعة: إن السلطات ذات العلاقة يجب أن تقوم بمسؤولياتها تجاه تصرفات بعض مشاهير السوشيال ميديا غير اللائقة؛ حفاظًا على الناشئة والأجيال القادمة.
وطالب بمعاقبة شهير في السوشال ميديا قام بوضع قطة في الميكروويف، مؤكدًا أن صناعة الكفء أو القدوة تُعد مشروعًا هامًّا وحساسًا وخطيرًا -على حد وصفه- مضيفًا: إن هناك جهات تستهدف المجتمع السعودي بزراعة أو صناعة أو استغلال قدوات موجودة لتمرير أيديولوجيا خاصة بها.
وحول معايير القدوة قال “الضبعان” إن المعيار الرئيس في القدوة هو ذلك النموذج الذي يملك الحس التربوي وينفع ويحافظ على الناس.
كانت هذه تفاصيل خبر معاقبة أحد المشاهير وضع قطة بمايكرويف.. مطلب لـ الضبعان يعززه بمشروع خطير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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