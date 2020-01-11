القبض على لصوص محلات الجوال في خميس مشيط

قبضت الجهات الأمنية في خميس مشيط بمنطقة عسير، على شخصين متهمين بالدخول لعدد من محلات الاتصالات، وسرقة اكسسوارات وأجهزة جوال.

الجهات الأمنية أحالت المتهمين للجهة المعنية لاستكمال التحقيقات والإجراءات اللازمة. وكانت مقاطع فيديو صُوّرت من كاميرات مراقبة، قد وثّقت عددًا من تلك السرقات.