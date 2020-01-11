«تعليم الأحساء» يطلق 4 مسابقات للبنات في أندية الحي

تعتزم الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء، في المنطقة الشرقية، ممثلة بأندية الحي الترفيهية التعليمية «بنات» إطلاق حزمة مسابقات نوعية خلال شهر يناير الحالي تشمل مجالات الثقافة والفن والأدب والرياضة .

وتهدف الفعاليات الجاري إعدادها وفق معايير محددة إلى تعميق قيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته وتنمية مهارات التعلم الذاتي والتواصل الاجتماعي والتنافس البناء الشريف بين الأفراد والمجموعات؛ حيث يلتزم المتسابقات بشروط المنافسات؛ لتحقيق الأهداف المرجوة وحصد الجوائز.

ومن المقرر تنفيذ الفعاليات بمشاركة 20 ناديًّا حيًّا تشمل ذوي الإعاقة من المنتسبات للأندية؛ حيث سيتم تنفيذ ورش عمل تدريبية ومسابقات متنوعة بين الأندية المشاركة تنتهي بالتصفيات النهائية وتكريم الفائزات في كل مجال من المسابقات.

وتشمل المنافسات، مسابقة الخط العربي للمرحلة المتوسطة والثانوية وتشارك فيها 6 أندية وتُقام بمقر الثانوية الثامنة بالمبرز، ومسابقة الريشة الطائرة للمرحلتين المتوسطة والثانوية، وتشارك فيها 5 أندية وتُقام بمقر ثانوية مجمع نورة الجبر، مسابقة الإلقاء المرتجل للمرحلتين المتوسطة والثانوية وتشارك فيها 5 أندية وتُقام بمقر نادي حي العشرون، مسابقة المسرح للمرحلة الابتدائية وتشارك فيها 5 أندية، وتُقام بمقر نادي حي المتوسطة الثانية بالمبرز .

وتعد هذه المسابقات من أبرز الأنشطة المحفزة على تنمية المهارات وتوسيع المعارف وتقدير ذات المشاركة وتبصيرها بما تمتلكه من قدرات، للسعي في توسيع دائرة المعارف والمشاركة الاجتماعية بتنفيذ أنشطة متنوعة؛ لرفع مستوى جودة حياة الفرد والأسرة ضمن خطة البرامج التي تنظمها وزارة التعليم بالتعاون مع شركة تطوير خلال إجازة منتصف العام الدراسي لهذا العام .