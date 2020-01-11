الثلوج تزيّن جبال اللوز باللون الأبيض وسط إقبال كبير من الزوّار بتبوك

غطَّت الثلوج، أمس الجمعة، مرتفعات «نيوم» في منطقة تبوك شمال غرب السعودية، انعكاسًا لموجة قطبية شديدة البرودة تمر بها معظم أنحاء المملكة.

واكتست مرتفعات وساحات جبال اللوز، وشملت (علقان والظهر)، باللون الأبيض؛ نتيجة تساقط كميات كبيرة من الثلوج على المناطق البرية والجبلية، في مشاهد جسَّدتها مناظر جمالية، فيما خرج العديد من الشباب والعائلات للتنزه والاستمتاع بالثلوج، في أجواء تتكرر في فترة واحدة خلال السنة.

وفي المقابل، كثَّفت العديد من الجهات الحكومية في منطقة تبوك على امتداد الطرق المؤدية لمواقع تساقط الثلوج، من تمركزها مجهزة بآلياتها المختلفة لمواجهة أي خطر قد يحدث نتيجة الكثافة الحركية من قبل الأهالي والزوار، الذين توافدوا منذ ساعات الفجر الأولى إلى تلك المواقع.

وتشكِّل المناطق التي زادها الثلج جمالًا على جمالها الطبيعي، وجهة سياحية لأهالي تبوك وزائريها ممن قَدِموا من مختلف المناطق لرصد الثلوج، والاستمتاع بجمال تلك الوجهات وروعتها والثلج يغطي مرتفعاتها والسهول، مستبشرين بتلك المناظر، ومتناقلين صورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر خبراء الطقس في السعودية، أن الكتلة الهوائية قارسة البرودة، لا تزال تتوغل ناحية أجواء المملكة، وتنتشر في معظم المناطق؛ لتبلغ ذروتها منتصف الأسبوع المقبل.