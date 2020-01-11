بـ «الدحة».. أهالي تبوك يستقبلون «تساقط الثلوج»

استقبل عدد من سكان منطقة تبوك تساقط الثلوج على المنطقة على طريقتهم الخاصة بعد أن اصطفوا لأداء رقصة الدحة الفلكلورية.
ووفق «الإخبارية» خرج عدد من قائدي المركبات إلى المناطق الخالية؛ للاحتفال بتساقط الثلوج وسط أجواء من الفرحة والبهجة التي سيطرت عليهم.
وتداول مغردون عبر موقع «تويتر» صورا ومقاطع فيديو تظهر المشاهد الخلابة لمرتفعات منطقة تبوك التي اكتست باللون الأبيض بعد أن غطتها الثلوج المتساقطة، فيما بدأ عدد من المواطنين الدفع بكرات الثلج العملاقة في مرتفعات المنطقة.
من جانبه وجَّه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز الجهات المعنية، اليوم الجمعة، باتخاذ التدابير اللازمة في مواقع تساقط الثلوج بالمنطقة.
وتوجد الجهات الأمنية بمشاركة الدفاع المدني والهلال الأحمر والصحة؛ في المناطق التي شهدت تساقط الثلوج في المنطقة، وهي «جبل اللوز والظهر والزيتة ومركز علقان».
يُشار إلى أن رقصة الدحة، تُمارس في شمال المملكة، وبعض دول الخليج وكانت تمارس قديما قبل الحروب لتحميس أفراد القبيلة، بينما تمارس الآن في الأعراس والأعياد وغيرها من الاحتفالات، وتجمع بين فن الشعر والرقص والأهازيج.
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