الجبير يبحث مع رئيس وزراء التشيك مستجدات القضايا الإقليمية والدولية

استقبل رئيس مجلس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، بمقر رئاسة الحكومة- أمس الجمعة- وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، الذي يزور التشيك حاليًا.

وعقب الاستقبال، عقد الطرفان جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، إضافة لبحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة حيالها.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية التشيك نايف بن عبود، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.