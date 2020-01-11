الأرصاد: «صباح السبت» ينهي موجة برد سيطرت على 6 مناطق

أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، باستمرار تأثير موجة البرد، التي بدأت مصحوبة بصقيع الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، في 6 مناطق بالمملكة، وحتى الساعة السابعة صباح غد السبت.

جاء ذلك في سلسلة تنبيهات للهيئة، عبر حسابها بموقع «تويتر»، أكدت خلالها أن موجة البرد تشمل منطقة المدينة المنورة (الحناكية، العلا، العيص، المدينة المنورة، خيبر)، ومنطقة القصيم (الأسياح، البدائع، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، ضرية، عقلة الصقور، عنيزة، عيون الجواء).

وتستمر نفس الحالة الجوية في منطقة حائل (الحائط، السليمى، الشملى، الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل، سميراء، موقق)، ومنطقة الجوف ( القريات، دومة الجندل، سكاكا، طبرجل) ، فيما تشهد منطقة الحدود الشمالية (العويقيلة، رفحاء، طريف، عرعر)، ومنطقة تبوك ( البدع، الوجه، أملج، تيماء، ضباء)، ذات الموجة الباردة.

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إلى ذلك توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة، غدًا السبت، على معظم المناطق، مع تكون غيوم جزئية على شمال المملكة، يصاحبها نشاط للرياح الشمالية المثيرة للأتربة والغبار على شمال شرق وشرق ووسط المملكة.

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