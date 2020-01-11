صورة أول خسوف للقمر بسماء السعودية في 2020

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، إنه رصد مساء أمس الجمعة، خسوف شبه ظِل للقمر بسماء السعودية، وتظهر بالصورة ذروة خسوف شبه الظل بسماء السعودية في مدينة جدة.

وذكر أبوزاهرة، أنه وقع 90% من قرص القمر داخل منطقة شبه ظِل الأرض عند ذروة الخسوف العظمى عند الساعة 10:10 مساءً، ولوحظ عتمة في الطرف الجنوبي من القمر في ذلك الوقت، وهو أول خسوف هذه السنة.

وأضاف أبوزاهرة، أنه لكي يحدث الخسوف، يجب أن يعبر القمر البدر بعدة نقاط؛ حيث يلتقي مداره مع مدار الأرض؛ تُسمى (العقدة الصاعدة أو العقدة الهابطة)، وفي هذا الأسبوع عبر القمر العقدة الصاعدة قبل نحو 20 ساعة من حدوث خسوف الجمعة.

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وأوضح، أن سبب عدم حدوث الخسوف شهريًا، يعود إلى أن مدار القمر حول الأرض مائل بنحو 5 درجات على مدار الأرض حول الشمس، ما يعني أن القمر يقضي معظم الوقت إما أعلى أو أسفل مستوى مدار الأرض حول الشمس؛ حيث ظِل الأرض يكون على نفس المستوى؛ لذلك لا يحدث خسوف شهري.

وعلى عكس كسوف الشمس، تمت متابعة خسوف القمر بالعين المجردة والمناظير، أو التلسكوب بشكل آمن تمامًا؛ دون الحاجة لأي نوع من الحماية للعين.

إن ظاهرة خسوف القمر تُعطينا لمحة عن عمل الميكانيكا السماوية على نطاقات زمنية طويلة.