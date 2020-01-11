مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تستضيف أسر شهداء الواجب

استضافت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، أمس الخميس, أسر شهداء الواجب من جميع أنحاء المملكة؛ للاطلاع على المرافق العامة والمشاريع الحيوية من بينها الأحياء السكنية المتنوعة، وميناء الملك عبدالله، وفق برنامج معد بهذا الشأن.

جاء ذلك ضمن فعاليات «شتاء عالم اللحظات» والتي تنفذ بالتعاون مع وزارة الداخلية التي نظمتها ضمن البرنامج الترفيهي والتثقيفي الخامس، بحضور كبار تنفيذييّ إدارة المدينة الاقتصادية ومنسوبيها .

وعد الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد بن إبراهيم لنجاوي، الزيارة تشريفًا للمدينة الاقتصادية وفخرًا لها، وامتدادًا للتعاون البناء بين جميع القطاعات الحكومية والقطاعات المساهمة في رؤية المملكة 2030 .

واختتمت الزيارة بخوض تجربة ترفيهية استثنائية في حي البيلسان لقضاء أجمل الأوقات في فعاليات «شتاء عالم اللحظات»، كركوب الدرجات الهوائية، وقطار العائلة على ممشى الشاطئ، والاستمتاع بالألعاب المطاطية على المسطحات الخضراء، بالإضافة إلى لعبة «بينت بول» في منطقة البوليفارد، ومشاهدة أحد الأفلام المثيرة والممتعة في صالة العرض متعددة الأبعاد قبل مغادرة المدينة.

يُذكر أن عدد من الشركات الوطنية العاملة بالمدينة الاقتصادية قامت بالاهتمام والمساهمة في دعم زيارة أبناء وبنات شهداء الوطن بتقديم مختلف الخدمات.

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